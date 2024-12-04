Сибига примет участие в заседании ОБСЕ в Мальте, где будет Лавров

Как сообщили в МИДе, Сибига выступит на пленарной сессии министерского заседания ОБСЕ и проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-партнеров Украины.

"Ключевыми темами выступления и переговоров станут российская агрессия против Украины, ее последствия для безопасности на пространстве ОБСЕ и за его пределами, необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе формулы мира и уважения Устава ООН", - отметили в ведомстве.

В то же время, по информации СМИ, на заседание также был приглашен министр иностранных дел России. Ожидается, что это будет первый визит Лаврова в страну ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Отмечается, что глава российского МИД остается под санкциями блока, но запрет на вьезд может быть временно отменен для участия в международных встречах на территории ЕС.