Сибіга відповів, що Україна готова обговорювати на переговорах з Росією

"Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, особисто президента Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року. Тому що війна на нашій території, наші люди страждають", - сказав він.

Сибіга заявив, що Україна продемонструвала свій конструктивізм, провівши зустрічі в Стамбулі, де метою було наближення миру в Україні.

"Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції", - сказав міністр.

На його думку, світ повинен тиснути на Росію з метою примусити їх до миру, запровадити санкції, передусім це цінова стеля на нафту, яка є головним джерелом фінансування війни. Сибіга сподівається на 18 пакет санкцій ЄС та сильне рішення G7.

Переговори в Стамбулі

Відповідаючи на питання про те, чи буде третій раунд прямих переговорів між Києвом та Москвою у Туреччині, Сибіга сказав:

"Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну", - сказав він.

За його словами, тому Україна зацікавлена в зустрічі на рівні президентів і готова до такої зустрічі.

"І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню", - повідомив міністр.