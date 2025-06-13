Сибига ответил, что Украина готова обсуждать на переговорах с Россией

"Мы привержены мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, лично президента Трампа по достижению справедливого мира и окончания этой войны в этом году. Потому что война на нашей территории, наши люди страдают", - сказал он.

Сибига заявил, что Украина продемонстрировала свой конструктивизм, проведя встречи в Стамбуле, где целью было приближение мира в Украине.

"Это был наш сигнал. К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции", - сказал министр.

По его мнению, мир должен давить на Россию с целью принудить их к миру, ввести санкции, прежде всего это ценовой потолок на нефть, которая является главным источником финансирования войны. Сибига надеется на 18 пакет санкций ЕС и сильное решение G7.

Переговоры в Стамбуле

Отвечая на вопрос о том, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции, Сибига сказал:

"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена", - сказал он.

По его словам, поэтому Украина заинтересована во встрече на уровне президентов и готова к такой встрече.

"И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", - сообщил министр.