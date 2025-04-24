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Сибіга - союзникам після удару РФ по Україні: поступки не зупинять Путіна

Київ, Четвер 24 квітня 2025 09:46
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Сибіга - союзникам після удару РФ по Україні: поступки не зупинять Путіна Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вимоги РФ до України вийти зі своїх територій у поєднанні з жорстокою атакою показують, що Москва є перешкодою для миру. Поступки не зупинять російський терор.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його X (Twitter).

"Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська з її регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Тиск слід чинити на Москву, а не на Київ", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Київ переживав особливо жахливу та гучну ніч. Російські ракети і безпілотники обстрілювали інші міста та населені пункти по всій Україні.

Сибіга заявив, що поступки на вимоги російського диктатора Володимира Путіна не зупинять його терору.

"Путін своїми діями, а не словами, демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і хоче лише продовжувати війну. Слабкість і поступки не зупинять його терору та агресії. Це можуть зробити лише сила і тиск", - підкреслив міністр.

Нічна масована атака РФ

В ніч на 24 квітня Росія випустила по Україні дрони та ракети, зокрема балістику. Під ударом ворога були Київ, Харків, а також Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області і Запоріжжя.

Найбільше внаслідок російського обстрілу постраждав Київ. У Святошинському районі столиці частково зруйнований житловий будинок, там триває розбір завалів.

Станом на 9:30 відомо, що у Києві загинули дев'ять осіб, понад 70 отримали поранення, зокрема діти.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, російська армія за ніч 24 рази атакувала Харків, випустивши ракети і дрони.

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