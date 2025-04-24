Сибига - союзникам после удара РФ по Украине: уступки не остановят Путина
Требования РФ к Украине выйти со своих территорий в сочетании с жестокой атакой показывают, что Москва является препятствием для мира. Уступки не остановят российский террор.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его X (Twitter).
"Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из ее регионов в сочетании с этими жестокими ударами свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Давление следует оказывать на Москву, а не на Киев", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что Киев переживал особенно ужасную и громкую ночь. Российские ракеты и беспилотники обстреливали другие города и населенные пункты по всей Украине.
Сибига заявил, что уступки на требования российского диктатора Владимира Путина не остановят его террор.
"Путин своими действиями, а не словами, демонстрирует, что он не уважает никаких мирных усилий и хочет только продолжать войну. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Это могут сделать только сила и давление", - подчеркнул министр.
Ночная массированная атака РФ
В ночь на 24 апреля Россия выпустила по Украине дроны и ракеты, в частности баллистику. Под ударом врага были Киев, Харьков, а также Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье.
Больше всего в результате российского обстрела пострадал Киев. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом, там продолжается разбор завалов.
По состоянию на 9:30 известно, что в Киеве погибли девять человек, более 70 получили ранения, в том числе дети.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, российская армия за ночь 24 раза атаковала Харьков, выпустив ракеты и дроны.
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