Сибига - союзникам после удара РФ по Украине: уступки не остановят Путина

Требования РФ к Украине выйти со своих территорий в сочетании с жестокой атакой показывают, что Москва является препятствием для мира. Уступки не остановят российский террор.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его X (Twitter).

"Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из ее регионов в сочетании с этими жестокими ударами свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Давление следует оказывать на Москву, а не на Киев", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Киев переживал особенно ужасную и громкую ночь. Российские ракеты и беспилотники обстреливали другие города и населенные пункты по всей Украине.

Сибига заявил, что уступки на требования российского диктатора Владимира Путина не остановят его террор.

"Путин своими действиями, а не словами, демонстрирует, что он не уважает никаких мирных усилий и хочет только продолжать войну. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Это могут сделать только сила и давление", - подчеркнул министр.