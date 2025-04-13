Прояв абсолютного зла. Україна передає партнерам дані про удар РФ по Сумах, - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив нещодавній обстріл Сум, який стався вранці 13 квітня, під час святкування Вербної неділі.

В цей день, коли віряни відзначають вхід Господній до Єрусалиму, Росія завдала ракетного удару по житловому району міста, що призвело до численних жертв серед цивільних.

Сибіга підкреслив, що такі напади, здійснені під час великого християнського свята, є проявом абсолютного зла. Він також заявив, що Україна вже передала всі деталі цього воєнного злочину міжнародним партнерам та закликав до рішучої реакції з їхнього боку.

"Це абсолютне зло. Атака під час великого християнського свята, коли люди моляться за мир, є особливою формою варварства", - зазначив Андрій Сибіга.

Окрім цього, міністр нагадав, що Росія вже другий місяць поспіль відмовляється прийняти пропозицію США про припинення вогню, на яку Україна погодилася ще 11 березня. Натомість Москва посилює свої терористичні атаки.

"Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила - єдина мова, яку вони розуміють"