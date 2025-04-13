Прояв абсолютного зла. Україна передає партнерам дані про удар РФ по Сумах, - МЗС
Росія здійснила терористичну атаку на житловий район Сум під час святкування Вербної неділі. Глава МЗС України засудив напад, закликаючи міжнародну спільноту до рішучої реакції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив нещодавній обстріл Сум, який стався вранці 13 квітня, під час святкування Вербної неділі.
В цей день, коли віряни відзначають вхід Господній до Єрусалиму, Росія завдала ракетного удару по житловому району міста, що призвело до численних жертв серед цивільних.
Сибіга підкреслив, що такі напади, здійснені під час великого християнського свята, є проявом абсолютного зла. Він також заявив, що Україна вже передала всі деталі цього воєнного злочину міжнародним партнерам та закликав до рішучої реакції з їхнього боку.
"Це абсолютне зло. Атака під час великого християнського свята, коли люди моляться за мир, є особливою формою варварства", - зазначив Андрій Сибіга.
Окрім цього, міністр нагадав, що Росія вже другий місяць поспіль відмовляється прийняти пропозицію США про припинення вогню, на яку Україна погодилася ще 11 березня. Натомість Москва посилює свої терористичні атаки.
"Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила - єдина мова, яку вони розуміють"
Ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що російські війська вдарили по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Обстріл відбувся на тлі загрози балістики, яка оголошена в низці областей.
Місцеві ЗМІ перед цим повідомили про два вибухи, які пролунали у місті.
Пізніше з'ясувалося, що загарбники вдарили по центру міста, багато загиблих і поранених. Наразі відомо, що в Сумах загинуло понад 20 людей.
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