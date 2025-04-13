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Проявление абсолютного зла. Украина передает партнерам данные об ударе РФ по Сумам, - МИД

Воскресенье 13 апреля 2025 12:46
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Проявление абсолютного зла. Украина передает партнерам данные об ударе РФ по Сумам, - МИД Фото: россияне ударили по Сумам в Вербное воскресенье 13 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия совершила террористическую атаку на жилой район Сум во время празднования Вербного воскресенья. Глава МИД Украины осудил нападение, призвав международное сообщество к решительной реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил недавний обстрел Сум, который произошел утром 13 апреля, во время празднования Вербного воскресенья.

В этот день, когда верующие отмечают вход Господень в Иерусалим, Россия нанесла ракетный удар по жилому району города, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских.

Сибига подчеркнул, что такие нападения, совершенные во время великого христианского праздника, являются проявлением абсолютного зла. Он также заявил, что Украина уже передала все детали этого военного преступления международным партнерам и призвал к решительной реакции с их стороны.

"Это абсолютное зло. Атака во время большого христианского праздника, когда люди молятся за мир, является особой формой варварства", - отметил Андрей Сибига.

Кроме этого, министр напомнил, что Россия уже второй месяц подряд отказывается принять предложение США о прекращении огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта. Зато Москва усиливает свои террористические атаки.

"Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны и усилить давление на Москву. Сила - единственный язык, который они понимают"

Ракетный удар по Сумах

Напомним, что российские войска ударили по Сумах в Вербное воскресенье, 13 апреля. Обстрел произошел на фоне угрозы баллистики, которая объявлена в ряде областей.

Местные СМИ перед этим сообщили о двух взрывах, которые прогремели в городе.

Позже выяснилось, что захватчики ударили по центру города, много погибших и раненых. Известно, что в Сумах погибло более 20 человек.

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