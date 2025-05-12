Сибіга щодо пропозиції припинення вогню: Росія ігнорує та атакує по всьому фронту

Сибіга взяв участь в онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Франції та представниками ЄС.

За його словами, ключовими темами перемовин стали спільна стратегія досягнення миру та взаємодія зі США.

Перед початком зустрічі міністр отримав інформацію з фронту від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Він повідомив, що Росія повністю проігнорувала пропозицію про повне і тривале припинення вогню з 12 травня і продовжує атаки по всій лінії фронту.

"Москва втрачає ще одну можливість покласти край убивствам. Це вкотре демонструє, що єдиною метою Росії є затягування війни", - зазначив він.

Сибіга також нагадав, що президент Володимир Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч 15 травня, однак відповіді з Кремля поки що не надійшло.

Учасники зустрічі обговорили можливість рішучих заходів у разі подальшого саботажу з боку Москви, зокрема - посилення санкцій проти російського банківського та енергетичного секторів, а також нові пакети оборонної допомоги для України.

"Путін має розуміти наслідки відмови від мирних зусиль і продовження війни", - підсумував Сибіга.