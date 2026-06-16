Сибіга розповів Рубіо, як змусити Путіна почати мирні переговори

Як розповів Сибіга, він привітав Рубіо з підписанням угоди між США та Іраном і висловив сподівання, що вона принесе стабільність у регіоні та на енергетичних ринках.

"Я повторив очікування президента Зеленського, що ця угода створює можливість для відновлення мирних зусиль під керівництвом США, спрямованих на припинення війни Росії проти України", - заявив він.

Також, за словами глави МЗС, вони обговорили шляхи просування мирного процесу.

"Я поділився думкою України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті привести Путіна за стіл переговорів", - повідомив Сибіга.

Окремо він поінформував Рубіо про удари Путіна по Києво-Печерській лаврі та іншим цивільним, культурним та історичним місцям.

"Вони демонструють, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності", - наголосив дипломат.

Також міністр розповів Рубіо про останні успіхи українських військових на фронті та необхідність подальшого санкційного тиску на Росію.

"Ми бачимо зростаючий імпульс до світу через силу та покладаємося на рішуче лідерство та залученість США", - підсумував Сибіга.