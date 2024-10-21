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Сибіга провів закриту зустріч з Ердоганом: що обговорили

Фото: Сибіга та Ердоган (mfa.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Їх зустріч була закритою для преси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як розповів Сибіга, під час зустрічі з Ердоганом вони обговорили підтримку територіальної цілісності України, Крим та інші тимчасово окуповані території належать Україні.

"Я підкреслив зацікавленість України у подальшому розвитку співпраці між Україною та Туреччиною, особливо в оборонній сфері. Я також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", - розповів Сибіга.

План перемоги України

Днями президент України Володимир Зеленський у Брюсселі представив план перемоги України. За його словами, більшість лідерів Європейського Союзу висловили підтримку цьому плану.

Також раніше повідомлялось, що Сибіга здійснить офіційний візит до Туреччини. Він мав провести важливі переговори на високому рівні щодо українсько-турецької співпраці.

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ТуреччинаАндрій СибігаРеджеп Тайіп Ердоган