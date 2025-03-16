Сибіга представить позицію України на Раді ЄС із закордонних справ

Сьогодні, 16 березня, Сибіга подякував главі зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Каї Каллас за запрошення на завтрашню Раду ЄС із закордонних справ.

"Наш найвищий пріоритет - єдність, сила та рішучість Європи. Зараз не час для вузьких інтересів, дрібного шантажу чи "троянських коней". Це екзистенційний момент для Європи", - наголосив він.

Водночас міністр зауважив, що у нинішній період історичних викликів і загроз безпеці Європа має працювати разом, щоб забезпечити довгострокову стабільність.

"Це питання миру не лише для України, а й для всієї Європи та кожної європейської родини", - наголосив він.