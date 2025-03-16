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Сибіга представить позицію України на Раді ЄС із закордонних справ

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завтра візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Будуть порушені питання щодо безпеки та стабільності регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Сьогодні, 16 березня, Сибіга подякував главі зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Каї Каллас за запрошення на завтрашню Раду ЄС із закордонних справ.

"Наш найвищий пріоритет - єдність, сила та рішучість Європи. Зараз не час для вузьких інтересів, дрібного шантажу чи "троянських коней". Це екзистенційний момент для Європи", - наголосив він.

Водночас міністр зауважив, що у нинішній період історичних викликів і загроз безпеці Європа має працювати разом, щоб забезпечити довгострокову стабільність.

"Це питання миру не лише для України, а й для всієї Європи та кожної європейської родини", - наголосив він.

Нагадаємо, що раніше сьогодні міністр закордонних справ заявив, що Україна хоче досягти миру вже цього року, проте, за його словами, російський диктатор Володимир Путін прагне продовжувати війну.

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