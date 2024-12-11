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Сибіга попередив Європу про масований гібридний наступ РФ: що пропонує міністр

Україна, Середа 11 грудня 2024 14:24
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Сибіга попередив Європу про масований гібридний наступ РФ: що пропонує міністр Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія влаштувала масований гібридний наступ на Європу. Його вже відчули Грузія, Молдова та Румунія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Разом з військовою агресією проти України Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу. Вона використовує всі гібридні інструменти, від пропаганди та кібератак до диверсій і саботажу, втручання у внутрішні справи та спроб дестабілізувати цілі країни", - розповів він.

Як зазначив міністр, Грузія, Молдова та Румунія є лише останніми прикладами таких дій, але гібридні зусилля Росії тривають від Західної Європи до Балканських і Балтійських держав.

"Ми закликаємо всі європейські уряди та суспільства усвідомити, що вони вже зазнали нападу та об’єднати зусилля для протистояння зловмисному впливу Росії", - констатував Сибіга

Які кроки пропонують у МЗС

Для оборони від цього гібридного наступу та захисту Європи, на думку голови МЗС, необхідно вжити ряд нагальних кроків, зокрема:

  • повністю заблокувати російську пропаганду;
  • посилити зусилля поліції та контррозвідки;
  • зміцнити кіберзахист і зробити суворішою Шенгенську візову політику щодо громадян РФ.

"Україна має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії, від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій. Ми готові поділитися нашими найкращими знаннями та досвідом з європейськими партнерами, щоб допомогти зберегти стабільний демократичний розвиток", - резюмував Сибіга.

Гібридні атаки РФ у Європі

Росія постійно влаштовує гібридні атаки в європейських країнах. Зокрема, за даними МЗС Чехії, Росія може бути причетна до майже 100 інцидентів у Європі, які класифікують як гібридні атаки, шпигунство або операції впливу.

У НАТО навіть розробили можливий сценарій відповіді на випадок гібридних атак РФ. Так, будь-яка з країн НАТО може попросити захисту в Альянсу від гібридних операцій і кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, про гібридні атаки повідомлялося ще у 2021 році. Тоді глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила режим Лукашенка в гібридних атаках. За її словами, Мінськ уже тоді використовував мігрантів для дестабілізації в Європі.

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