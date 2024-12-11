Сибіга попередив Європу про масований гібридний наступ РФ: що пропонує міністр
Росія влаштувала масований гібридний наступ на Європу. Його вже відчули Грузія, Молдова та Румунія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
"Разом з військовою агресією проти України Росія розпочала масований гібридний наступ на Європу. Вона використовує всі гібридні інструменти, від пропаганди та кібератак до диверсій і саботажу, втручання у внутрішні справи та спроб дестабілізувати цілі країни", - розповів він.
Як зазначив міністр, Грузія, Молдова та Румунія є лише останніми прикладами таких дій, але гібридні зусилля Росії тривають від Західної Європи до Балканських і Балтійських держав.
"Ми закликаємо всі європейські уряди та суспільства усвідомити, що вони вже зазнали нападу та об’єднати зусилля для протистояння зловмисному впливу Росії", - констатував Сибіга
Які кроки пропонують у МЗС
Для оборони від цього гібридного наступу та захисту Європи, на думку голови МЗС, необхідно вжити ряд нагальних кроків, зокрема:
- повністю заблокувати російську пропаганду;
- посилити зусилля поліції та контррозвідки;
- зміцнити кіберзахист і зробити суворішою Шенгенську візову політику щодо громадян РФ.
"Україна має величезний досвід протидії різноманітним гібридним загрозам Росії, від кібератак до дезінформаційних кампаній і диверсій. Ми готові поділитися нашими найкращими знаннями та досвідом з європейськими партнерами, щоб допомогти зберегти стабільний демократичний розвиток", - резюмував Сибіга.
Гібридні атаки РФ у Європі
Росія постійно влаштовує гібридні атаки в європейських країнах. Зокрема, за даними МЗС Чехії, Росія може бути причетна до майже 100 інцидентів у Європі, які класифікують як гібридні атаки, шпигунство або операції впливу.
У НАТО навіть розробили можливий сценарій відповіді на випадок гібридних атак РФ. Так, будь-яка з країн НАТО може попросити захисту в Альянсу від гібридних операцій і кібератак Росії. Цей момент регулюється відповідною статтею Північноатлантичного договору.
Нагадаємо, про гібридні атаки повідомлялося ще у 2021 році. Тоді глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила режим Лукашенка в гібридних атаках. За її словами, Мінськ уже тоді використовував мігрантів для дестабілізації в Європі.
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