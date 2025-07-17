Сибіга пообіцяв Угорщині відповідь на санкції проти українських військових

Угорський фейк про "побиття" військовозобов'язаного

Нагадаємо, що 10 липня угорська влада заявила, що на Закарпатті співробітники ТЦК нібито до смерті побили громадянина Угорщини. Про це заявив прибічник проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заступник угорського МЗС Леванте Мадяр.

Зі свого боку Сухопутні війська наголосили, що така інформація є неправдивою. Мобілізований до Збройних сил України Йосип Шебештень помер у лікарні через тромбоемболію легеневої артерії.

Угорщина продовжила поширювати фейки та почала вимагати від Європейського Союзу ввести санкції проти українських офіцерів. Також Будапешт ризикнув на свій власний розсуд ввести санкції проти трьох українців:

полковника Віталія Ткаченка зі штабу командування Сухопутних військ;

бригадного генерала Володимира Шведюка з оперативного командування "Захід";

полковника Романа Юзвенка з департаменту мобілізації Міністерства оборони.

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