Сибига пообещал Венгрии ответ на санкции против украинских военных

Украина решительно осуждает действия Венгрии, которая ввела санкции против трех украинских генералов. Киев считает действия Будапешта неуважением к Вооруженным силам Украины и оставляет за собой права ответных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Сибига заявил, что Украина осуждает решение Венгрии. Он назвал его безосновательным и абсурдным.
"Мы не принимаем политических манипуляций со стороны Венгрии и категорически не допустим пренебрежения к украинским военным. Украина оставляет за собой право реагировать должным образом", - добавил министр.
Напомним, что 10 июля венгерские власти заявили, что на Закарпатье сотрудники ТЦК якобы до смерти избили гражданина Венгрии. Об этом заявил сторонник пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заместитель венгерского МИД Леванте Мадьяр.
Со своей стороны Сухопутные войска отметили, что такая информация является ложной. Мобилизованный в Вооруженные силы Украины Иосиф Шебештень умер в больнице из-за тромбоэмболии легочной артерии.
Венгрия продолжила распространять фейки и потребовала от Европейского Союза ввести санкции против украинских офицеров. Также Будапешт рискнул по своему собственному усмотрению ввести санкции против трех украинцев:
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