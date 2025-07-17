Сибіга пообіцяв Угорщині відповідь на санкції проти українських військових

Україна рішуче засуджує дії Угорщини, яка ввела санкції проти трьох українських генералів. Київ вважає дії Будапешту неповагою до Збройних сил України та залишає за собою прав дій у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Ми не приймаємо політичних маніпуляцій з боку Угорщини й категорично не допустимо зневаги до українських військових. Україна залишає за собою право реагувати належним чином", - додав міністр.

Сибіга заявив, що Україна засуджує рішення Угорщини. Він назвав його безпідставним та абсурдним.

Угорський фейк про "побиття" військовозобов'язаного

Нагадаємо, що 10 липня угорська влада заявила, що на Закарпатті співробітники ТЦК нібито до смерті побили громадянина Угорщини. Про це заявив прибічник проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заступник угорського МЗС Леванте Мадяр.

Зі свого боку Сухопутні війська наголосили, що така інформація є неправдивою. Мобілізований до Збройних сил України Йосип Шебештень помер у лікарні через тромбоемболію легеневої артерії.

Угорщина продовжила поширювати фейки та почала вимагати від Європейського Союзу ввести санкції проти українських офіцерів. Також Будапешт ризикнув на свій власний розсуд ввести санкції проти трьох українців:

полковника Віталія Ткаченка зі штабу командування Сухопутних військ;

бригадного генерала Володимира Шведюка з оперативного командування "Захід";

полковника Романа Юзвенка з департаменту мобілізації Міністерства оборони.

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