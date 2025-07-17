Сибига пообещал Венгрии ответ на санкции против украинских военных
Украина решительно осуждает действия Венгрии, которая ввела санкции против трех украинских генералов. Киев считает действия Будапешта неуважением к Вооруженным силам Украины и оставляет за собой права ответных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Сибига заявил, что Украина осуждает решение Венгрии. Он назвал его безосновательным и абсурдным.
"Мы не принимаем политических манипуляций со стороны Венгрии и категорически не допустим пренебрежения к украинским военным. Украина оставляет за собой право реагировать должным образом", - добавил министр.
Венгерский фейк об "избиении" военнообязанного
Напомним, что 10 июля венгерские власти заявили, что на Закарпатье сотрудники ТЦК якобы до смерти избили гражданина Венгрии. Об этом заявил сторонник пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заместитель венгерского МИД Леванте Мадьяр.
Со своей стороны Сухопутные войска отметили, что такая информация является ложной. Мобилизованный в Вооруженные силы Украины Иосиф Шебештень умер в больнице из-за тромбоэмболии легочной артерии.
Венгрия продолжила распространять фейки и потребовала от Европейского Союза ввести санкции против украинских офицеров. Также Будапешт рискнул по своему собственному усмотрению ввести санкции против трех украинцев:
- полковника Виталия Ткаченко из штаба командования Сухопутных войск;
- бригадного генерала Владимира Шведюка из оперативного командования "Запад";
- полковника Романа Юзвенко из департамента мобилизации Министерства обороны.
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