ua en ru
Сб, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сибіга після зустрічей у Стамбулі обговорив з Каллас посилення тиску на Москву

Стамбул, Субота 17 травня 2025 11:18
UA EN RU
Сибіга після зустрічей у Стамбулі обговорив з Каллас посилення тиску на Москву Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Глава МЗС Андрій Сибіга поговорив з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас після переговорів у Стамбулі. Вони погодилися посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).

Міністр закордонних справ зазначив, що поінформував Каллас про результати інтенсивних дипломатичних контактів у Туреччині протягом останніх днів та зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.

"Ми погодилися, що тиск на Москву має бути посилений для досягнення повного і тривалого припинення вогню, припинення вбивств і просування мирних зусиль", - написав Сибіга.

Переговори України та Росії у Стамбулі

16 травня в Стамбулі відбулася перша за три роки зустріч між українською та російською делегаціями. Переговори тривали трохи більше години, однак сторони не дійшли згоди щодо припинення вогню.

Російський диктатор Володимир Путін направив на переговори делегацію другого ешелону, яку очолив Володимир Мединський. З українського боку перемовини очолив міністр оборони Рустем Умєров.

Попри відсутність прориву щодо припинення вогню, вдалося досягти однієї важливої домовленості - про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", як підтвердив Умєров після зустрічі.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що РФ озвучила на переговорах низку неприйнятних вимог: Україна має погодитися на нейтральний статус, відмовитися від п’яти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивести війська з цих територій, а також відмовитися від репарацій.

Більше деталей про переговори України та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Андрій Сибіга Мирні переговори
NEWS
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по російських складах боєприпасів у Криму, - джерела
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну