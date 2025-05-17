Сибига после встреч в Стамбуле обсудил с Каллас усиление давления на Москву

Глава МИД Андрей Сибига поговорил с главным дипломатом ЕС Каей Каллас после переговоров в Стамбуле. Они согласились об усилении давления на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).

"Мы согласились, что давление на Москву должно быть усилено для достижения полного и длительного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мирных усилий", - написал Сибига.

Министр иностранных дел отметил, что проинформировал Каллас о результатах интенсивных дипломатических контактов в Турции в течение последних дней и встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча между украинской и российской делегациями. Переговоры продолжались чуть больше часа, однако стороны не пришли к согласию о прекращении огня.

Российский диктатор Владимир Путин направил на переговоры делегацию второго эшелона, которую возглавил Владимир Мединский. С украинской стороны переговоры возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Несмотря на отсутствие прорыва по прекращению огня, удалось достичь одной важной договоренности - о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000", как подтвердил Умеров после встречи.

Источники РБК-Украина сообщают, что РФ озвучила на переговорах ряд неприемлемых требований: Украина должна согласиться на нейтральный статус, отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, а также отказаться от репараций.

Больше деталей о переговорах Украины и РФ - в материале РБК-Украина.

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