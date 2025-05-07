Сибіга після нічної атаки: Путін відповідає такими жорстокими ударами на заклик до "перемир’я"

У ніч на 7 травня російські війська знову атакували Київ.

Внаслідок удару загинули щонайменше двоє людей, ще кілька - отримали поранення, серед них четверо дітей з опіками.

Під обстріли також потрапили Запоріжжя та інші регіони України. Атака стала відповіддю Кремля на мирну ініціативу щодо припинення вогню.

"Путін відповідає такими жорстокими ударами на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів або довше. Він свідомо насміхається над мирними зусиллями США", - сказав голова МЗС Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що така поведінка Росії демонструє її справжню суть – не як "визволителя", а як держави, що чинить воєнні злочини.

"Це також ще одне нагадування, чому відзначення 80-ї річниці перемоги над нацизмом разом з путінською Росією є неприйнятним. Це не "визволителі", а воєнні злочинці", - наголосив Сибіга.