Сибіга перед зустріччю з Блінкеном: нам потрібно прискорити всі важливі рішення

Як зазначив Сибіга, сьогодні є нагода скоординувати кроки після президентських виборів у США.

"Україна завжди дорожила сильною двопартійною підтримкою. Ми підтримували контакти з обома сторонами та працював як з новообраним президентом, так і з його командою, а також з адміністрацією, що залишилася", - сказав міністр.

Сибіга підкреслив, що оборону не можна припинити і чекати. Росія щодня бомбить українську критичну інфраструктуру, енергетику, порти, лікарні та школи.

"Нам потрібен кращий захист для наших людей вже зараз, а не пізніше. Нам потрібно прискорити всі важливі рішення. І сьогодні наша розмова буде присвячена саме цим питанням", - додав він.

За словами глави МЗС, сторони сьогодні обговорять обороноздатність України, зміцнення повітряного щита напередодні зими, євроатлантичні прагнення України та зусилля для досягнення миру.