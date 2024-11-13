Сибига перед встречей с Блинкеном: нам нужно ускорить все важные решения

Как отметил Сибига, сегодня есть возможность скоординировать шаги после президентских выборов в США.

"Украина всегда дорожила сильной двухпартийной поддержкой. Мы поддерживали контакты с обеими сторонами и работали как с новоизбранным президентом, так и с его командой, а также с оставшейся администрацией", - сказал министр.

Сибига подчеркнул, что оборону нельзя остановить и ждать. Россия ежедневно бомбит украинскую критическую инфраструктуру, энергетику, порты, больницы и школы.

"Нам нужна лучшая защита для наших людей уже сейчас, а не позже. Нам нужно ускорить все важные решения. И сегодня наш разговор будет посвящен именно этим вопросам", - добавил он.

По словам главы МИД, стороны сегодня обсудят обороноспособность Украины, укрепление воздушного щита в преддверии зимы, евроатлантические стремления Украины и усилия по достижению мира.