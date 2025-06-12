Сибіга обурився привітаннями країн до "дня Росії": було неприємно

Деякі країни сьогодні, 12 червня, публічно привітали Росію з її національним святом. Стосовно агресора такі жести неприпустимі.
Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс".
"Мені, як міністру воюючої країни, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали Росію з національним святом. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора", - наголосив глава МЗС.
Сибіга уточнив, що має повне моральне право висловлювати своє невдоволення. Позавчора він разом зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом був у Херсоні, який розташований за 13 кілометрів від лінії фронту.
"Я на власні очі разом із литовським колегою побачив, що таке російський терор. Це відповідь Росії на всі мирні пропозиції - ескалація і посилення терору, спроба нас залякати", - наголосив він.
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, держсекретар США Марко Рубіо опублікував привітання з "днем Росії".
У привітанні глава Держдепу розповів про відданість підтримці російського народу.
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