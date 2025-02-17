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Сибіга обговорив з главою МЗС В’єтнаму потенціал двосторонніх відносин між країнами

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з віцепрем‘єр-міністром, міністром закордонних справ В’єтнаму Буй Тхань Соном. Обговорили, зокрема, потенціал двосторонніх відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Сибігу у соцмережі Х.

"У мене була розмова з Буй Тхань Соном, віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ В'єтнаму. Ми обговорили потенціал наших двосторонніх відносин та необхідність інтенсифікації діалогу на високому рівні", - написав Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна та В'єтнам працюють над посиленням міжнародної підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, у грудні 2022 року повідомлялося, що В'єтнам швидко скорочує свою залежність від російської зброї та може розпочати експорт зброї місцевого виробництва з можливими покупцями в Африці, Азії та потенційно навіть у Москві.

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