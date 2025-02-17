Сибига обсудил с главой МИД Вьетнама потенциал двусторонних отношений между странами

"У меня был разговор с Буй Тхань Соном, вице-премьер-министром, министром иностранных дел Вьетнама. Мы обсудили потенциал наших двусторонних отношений и необходимость интенсификации диалога на высоком уровне", - написал Сибига.

Министр отметил, что Украина и Вьетнам работают над усилением международной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.