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Сибига обсудил с главой МИД Вьетнама потенциал двусторонних отношений между странами

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Соном. Обсудили, в частности, потенциал двусторонних отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Сибигу в соцсети Х.

"У меня был разговор с Буй Тхань Соном, вице-премьер-министром, министром иностранных дел Вьетнама. Мы обсудили потенциал наших двусторонних отношений и необходимость интенсификации диалога на высоком уровне", - написал Сибига.

Министр отметил, что Украина и Вьетнам работают над усилением международной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

 

Напомним, в декабре 2022 года сообщалось, что Вьетнам быстро сокращает свою зависимость от российского оружия и может начать экспорт оружия местного производства с возможными покупателями в Африке, Азии и потенциально даже в Москве.

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МИД УкраиныАндрей СибигаВьетнам