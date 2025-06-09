Сибіга назвав умову поїздки Зеленського на саміт НАТО: потрібні сильні рішення

У міністрів запитали, чи будуть країни НАТО згадувати Росію як спільного ворога в підсумковому комюніке саміту Альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-26 червня.

Відповідь Будріса

"Звичайно, ці теми будуть включені до спільної декларації, як це вже було зроблено у Вашингтоні, у рамках саміту в Мадриді, у Брюсселі, у Вільнюсі, у 2022 році, тому що йдеться про найважливіші питання безпеки, і Росія є об'єктом військової загрози", - зазначив очільник МЗС Литви.

Також Будріс звернув увагу, що за підсумками двох останніх самітів Альянсу союзники наголошують, що шлях України до НАТО є невідворотним. І нічого в цьому питанні не змінилося.

Він додав, що переговори про комюніке саміту тільки почалися.

Відповідь Сибіги

Зі свого боку Сибіга нагадав, що в жодної третьої країни, зокрема Росії, немає права вето щодо членства України в НАТО.

Він додав, що безпека України і євроатлантична безпека є неподільними, і Україна тут не сторона, яка просить. Україна може істотно посилити безпеку всього євроатлантичного простору.

"Для того, щоб уможливити участь президента Зеленського в цьому заході (ідеться про саміт НАТО - ред.), мають бути відповідні сильні конкретні рішення, які вже зараз посилюють нашу оборонну спроможність. Виходячи з цієї логіки, ми вибудовуємо наші очікування і доводимо їх безпосередньо до наших партнерів", - розповів Сибіга.