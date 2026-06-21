Сибіга назвав спосіб змусити Путіна закінчити війну: "Позбавити кисню"

Ефективна стратегія для завершення війни Росії проти України полягає в тому, щоб позбавити Кремль ресурсів, які дозволяють йому продовжувати агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі Х.

За словами глави МЗС, йдеться про комплексний тиск на Росію у військовій, економічній, політичній та технологічній сферах.

"Правильна стратегія, щоб змусити Путіна припинити війну, полягає в тому, щоб позбавити його "кисню" - у військовому, економічному, політичному та технологічному плані", - пояснив він.

Міністр наголосив, що Україна вже робить свій внесок у реалізацію такої стратегії. Зокрема, Київ застосовує далекобійні санкції проти російських об'єктів, завдає ударів по проміжних цілях та працює над логістичною ізоляцією окупаційних сил.

Водночас Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію за всіма напрямками.

"Потрібно задушити російську військову машину, позбавити її фінансування та розвіяти у Путіна будь-які ілюзії щодо досягнення ним будь-яких цілей на полі бою", - підкреслив він.

На його переконання, накопичення критичної маси таких кроків може призвести до реальних змін та змусити Росію переглянути свою політику.

"Разом ми можемо позбавити режим Путіна життєвої сили й не залишити йому іншого виходу, окрім як припинити війну. Але діяти потрібно зараз, а не пізніше", - підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.