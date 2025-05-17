Сибіга назвав реальний показник готовності Росії до миру

Єдиний реальний показник готовності Російської Федерації припинити війну - це згода на безумовне, повне та тривале припинення вогню.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За словами Сибіги, результати інтенсивної дипломатії цього тижня можна розглядати з трьох точок зору: української, російської та глобальної.

З української точки зору, ми підтвердили нашу відданість миру та домовилися про повернення 1000 наших людей.

З російської точки зору, Путін використав стамбульську зустріч для цілей внутрішньої пропаганди та імітації мирного процесу, виграшу часу, відтермінування введення нових санкцій. Він намагається здаватися конструктивним, при цьому реально відмовляючись припинити війну.

З глобальної точки зору, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню.

Міністр вважає, що світ не може дозволити Росії використати зустріч в Стамбулі як виправдання для продовження агресії.

"Має бути більше кроків, ніж 17-й санкційний пакет ЄС, за який ми вдячні. Price cap на нафту, ембарго на російські енергоносії в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центробанку, а також інші кроки Європи, США та інших партнерів", - вважає міністр.

На думку Сибіги, економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: додатковими пакетами стримування, ППО, інвестиціями в ОПК.

"Ми продовжуємо закликати Росію погодитися на повне та тривале припинення вогню, припинити вбивства та розпочати змістовний мирний процес. Кожен день відмови має вести до посилення тиску", - зазначив міністр.