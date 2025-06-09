Сибіга назвав два ключові блоки, якими можна змусити РФ до справедливого миру

Є два ключові блоки, якими можна змусити Росію до справедливого миру: посилення санкцій та зміцнення України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом.

"Перше це подальше посилення санкцій, а тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки", - сказав Сибіга.

За його словами, в цьому сегменті санкційного тиску одне з найбільш болючих рішень для РФ - це пониження цінової стелі на нафту.

"Наша позиція - мова має йти про 30 доларів, ми це наше бачення довели до відома наших партнерів і це дійсно має бути рішення на рівні чи у форматі G7", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна дуже сподівається, що рішення у цьому напрямку будуть прийняті під час саміту G7 у Канаді.

"Чинники, які можуть примусити Росію до миру - це санкції, заморожені активи, тут потрібно більше волі та рішучості, і також одне ж рішень, яке слід очікувати в форматі G7, та подальша ізоляція Росії", - додав Сибіга.

Глава МЗС України наголосив, що не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену без досягнення справедливого миру.

"А другий фактор, який може впливати й тиснути на Росію - це зміцнення України, оборонних спроможностей, посилення нашої оборонки, посилення нашої армії, щоб ми мали пакет стримання, щоб для РФ кожен день їхньої подальшої агресії ціна зростала", - зазначив міністр.