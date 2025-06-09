Сибига назвал два ключевых блока, которыми можно принудить РФ к справедливому миру

Есть два ключевых блока, которыми можно принудить Россию к справедливому миру: усиление санкций и укрепление Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

"Первое это дальнейшее усиление санкций, а здесь есть еще достаточно сфер и отраслей, где мы можем наращивать это санкционное давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики", - сказал Сибига.

По его словам, в этом сегменте санкционного давления одно из самых болезненных решений для РФ - это понижение ценового потолка на нефть.

"Наша позиция - речь должна идти о 30 долларах, мы это наше видение довели до сведения наших партнеров и это действительно должно быть решение на уровне или в формате G7", - отметил министр.

Он отметил, что Украина очень надеется, что решения в этом направлении будут приняты во время саммита G7 в Канаде.

"Факторы, которые могут принудить Россию к миру - это санкции, замороженные активы, здесь нужно больше воли и решимости, и также одно же решений, которое следует ожидать в формате G7, и дальнейшая изоляция России", - добавил Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что нельзя легитимизировать возвращение России на международную арену без достижения справедливого мира.

"А второй фактор, который может влиять и давить на Россию - это укрепление Украины, оборонных возможностей, усиление нашей оборонки, усиление нашей армии, чтобы мы имели пакет сдерживания, чтобы для РФ каждый день их дальнейшей агрессии цена росла", - отметил министр.