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Сибіга у Дамаску зустрівся з новим лідером Сирії: що відомо

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і лідер Сирії Ахмед аль-Шараа (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Дамаску. Там проходить їх зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телебачення Сирії, Al Arabiya та Reuters.

Першими інформацію про візит української делегації до Дамаска для зустрічі з лідером Ахмедом аль-Шараа поширило видання Al Arabia в соцмережі Х, посилаючись на власні джерела. 

Згодом кореспондент телебачення Сирії повідомив, що делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілася з Ахмедом аль-Шараа.

Зазначається, що до складу української делегації високого рівня, крім голови МЗС України, "увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України". 

Своєю чергою видання Reuters оприлюднило фото із зустрічі. 

 
Фото: зустріч глави МЗС Андрія Сибіги з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа в Дамаску (Getty Images)

 

Перші заяви

 
Фото: українська делегація на чолі з Сибігою перебуває у Дамаску та вже зустрілася з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа (МЗС України)

Видання Al Arabiya наводить низку заяв представників українського та сирійського уряду. 

Глава МЗС України Андрій Сибіга: 

  • Я передав Абу Мухаммад аль-Джулані послання підтримки від президента Володимира Зеленського.
  • Ми прагнемо співпраці з сирійською адміністрацією в кількох сферах. Ми надамо 500 тонн борошна як безкоштовну допомогу Сирії.
  • Ми надішлемо більше партій продовольчої допомоги до Сирії. 

Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хасан аль-Шибані:

  • Між нами та Україною буде стратегічне партнерство на політичному, економічному та соціальному рівнях.

Відносини між Україною та Сирією

Нагадаємо, що дипломатичні відносини між Україною та Сирією були вперше встановлені у 1992 році, але у 2022 році були розірвані через визнання тодішньою владою Сирії так званої "незалежності" "ДНР" та "ЛНР". 

Втім, після падіння режиму Башара Асада внаслідок наступу повстанців в Сирії, в Україні заговорили про можливість  відновлення дипвідносин з Сирією. 

Як нещодавно заявив речник МЗС України Георгій Тихий, Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини. Зокрема якщо новий уряд змінить рішення режиму Асада, який визнав порушення територіальної цілісності України.

 

Більше про події в Сирії і чого очікувати далі читайте в матеріалі РБК-Україна "Ризикована перемога. Чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією".

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МЗС УкраїниВійна в СиріїДамаскАндрій Сибіга