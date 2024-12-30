Сибіга у Дамаску зустрівся з новим лідером Сирії: що відомо

Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Дамаску. Там проходить їх зустріч з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телебачення Сирії, Al Arabiya та Reuters.
Першими інформацію про візит української делегації до Дамаска для зустрічі з лідером Ахмедом аль-Шараа поширило видання Al Arabia в соцмережі Х, посилаючись на власні джерела.
Згодом кореспондент телебачення Сирії повідомив, що делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілася з Ахмедом аль-Шараа.
Зазначається, що до складу української делегації високого рівня, крім голови МЗС України, "увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України".
Своєю чергою видання Reuters оприлюднило фото із зустрічі.
Видання Al Arabiya наводить низку заяв представників українського та сирійського уряду.
Глава МЗС України Андрій Сибіга:
Міністр закордонних справ Сирії Асаад Хасан аль-Шибані:
Нагадаємо, що дипломатичні відносини між Україною та Сирією були вперше встановлені у 1992 році, але у 2022 році були розірвані через визнання тодішньою владою Сирії так званої "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
Втім, після падіння режиму Башара Асада внаслідок наступу повстанців в Сирії, в Україні заговорили про можливість відновлення дипвідносин з Сирією.
Як нещодавно заявив речник МЗС України Георгій Тихий, Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини. Зокрема якщо новий уряд змінить рішення режиму Асада, який визнав порушення територіальної цілісності України.
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