Сибига в Дамаске встретился с новым лидером Сирии, - СМИ

Первыми информацию о визите украинской делегации в Дамаск для встречи с лидером Ахмедом аль-Шараа распространило издание Al Arabia в соцсети Х, ссылаясь на собственные источники.

Позже корреспондент телевидения Сирии сообщил, что делегация во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой встретилась с Ахмедом аль-Шараа.

Отмечается, что в состав украинской делегации высокого уровня, кроме главы МИД Украины, "вошли министр сельского хозяйства и специальный представитель президента Украины".

В свою очередь издание Reuters обнародовало фото со встречи.

Других подробностей пока нет.

Фото: встреча главы МИД Андрея Сибиги с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа в Дамаске (Getty Images)

Отношения между Украиной и Сирией

Напомним, что дипломатические отношения между Украиной и Сирией были впервые установлены в 1992 году, но в 2022 году были разорваны из-за признания тогдашними властями Сирии так называемой "независимости" "ДНР" и "ЛНР".

Впрочем, после падения режима Башара Асада в результате наступления повстанцев в Сирии, в Украине заговорили о возможности возобновления дипотношений с Сирией.

Как недавно заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, Украина установила контакт с новыми властями Сирии и готова возобновить дипломатические отношения. В частности, если новое правительство изменит решение режима Асада, который признал нарушение территориальной целостности Украины.