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Си Цзиньпину следовало убеждать Путина прекратить эскалацию вокруг Украины, - Госдеп

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Вашингтон, Суббота 05 февраля 2022 00:25
Си Цзиньпину следовало убеждать Путина прекратить эскалацию вокруг Украины, - Госдеп Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США считают, что председателю КНР Си Цзиньпину следовало убеждать российского лидера Владимира Путина на их нынешней встрече в Пекине идти на деэскалацию вокруг Украины. Решение конфликта возможно дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отметил, что эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации вокруг Украины.

"Я думаю, что справедливо было бы сказать, что встреча между президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином, а также совместное заявление России и Китая отражают подход, которому обе страны следуют уже в течение некоторого времени - они сближаются друг с другом. Однако, как я думаю, важно отметить, что встреча проходит в то самое время, когда Россия напрямую угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил он.

Напомним, в пятницу в Пекине прошла встреча Путина и Си Цзиньпиня. По ее итогам лидеры РФ и Китая выступили с заявлением, в том числе по НАТО и "гарантиям безопасности" в Европе.

Подробнее о договоренностях Путина и Си Цзиньпиня - в материале РБК-Украина.

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