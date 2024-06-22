ua en ru
Нд, 23 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда прилетів в Китай до Сі Цзіньпіна. Серед тем зустрічі буде Україна

Китай, Субота 22 червня 2024 22:39
UA EN RU
Дуда прилетів в Китай до Сі Цзіньпіна. Серед тем зустрічі буде Україна Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Польщі Анджей Дуда прилетів в Китай у суботу, 22 червня. В ході візиту він планує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити війну РФ проти України і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.

"Цей візит має велике значення для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай - наддержава, ми знаємо, що він має дружні стосунки не лише з Білоруссю, а й з Росією, і Росія сьогодні є агресором в Україні. І саме про це я хотів би поговорити з президентом Сі Цзіньпіном", - говорив польський президент перед візитом.

Дуда також хоче обговорити з Сі Цзіньпіном поведінку Білорусі, зокрема її гібридні атаки проти Польщі за допомогою нелегальних мігрантів. Китай міг би постачати свої товари в Європу через Білорусь, але залізничний шлях через Польщу обмежений через прикордонні провокації Білорусі.

"Китай має відносини з Білоруссю, традиційно дружні. Я хотів би представити цю ситуацію президенту Сі Цзіньпіну. І розказати, з чим ми стикаємося", - зазначав польський лідер.

Нагадаємо, у травні триденний візит в Китай здійснив німецький канцлер Олаф Шольц. Візит німецького лідера був покликаний усунути розбіжності з різних питань, включаючи торговельну практику Китаю та його підтримку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей Дуда Польща Китай Сі Цзіньпін Війна Росії проти України
NEWS
Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50
Удар по Харкову: кількість постраждалих перевалила за 50
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України