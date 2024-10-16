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Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером та другом США

Фото: лідер КНР Сі Цзіньпін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що успішне партнерство між Китаєм та США дає двом країнам можливість сприяти розвитку один одного, а не перешкоджати йому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу", - сказав Сі у своєму листі на щорічній урочистій вечері з нагоди вручення нагород Національного комітету з американо-китайських відносин 2024 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Росія не змогла б довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю, Пекін має понести відповідальність за підтримку країни-агресора.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

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