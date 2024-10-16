Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером та другом США

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що Росія не змогла б довго вести повномасштабну війну проти України без допомоги Китаю, Пекін має понести відповідальність за підтримку країни-агресора.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.