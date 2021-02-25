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Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

Новина українською → Пекин, Четверг 25 февраля 2021 11:11
Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае Фото: Си Цзиньпин (flickr.com ennler)
Автор: Андрей Козловский

Президент КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае. Считается, что за последние восемь лет порядка 100 млн человек в стране преодолели эту черту.

Об этом сообщает Reuters.

"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью. Нищета в региональном масштабе преодолена", - сказал глава государства.

Из категории бедных, по словам Си Цзиньпина, вышли 832 уезда и 128 деревень. С 2013 года страна инвестировала в соответствующие изменения 246 миллиардов долларов.

Отмечается, что в мае 2020 году в Пекине на Всекитайском собрании народных представителей присутствуют подтвердили, что несмотря на пандемию COVID-19 в стране удалось завершить построение "общества средней зажиточности".

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал Китай "самым серьезным конкурентом". В то же время американский лидер пообещал работать с Китаем, "когда это будет в американских интересах".

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