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Сі Цзіньпін заявив про перемогу над бідністю в Китаї

Новость на русском → Пекін, Четвер 25 лютого 2021 11:11
Сі Цзіньпін заявив про перемогу над бідністю в Китаї Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com ennler)
Автор: Андрій Козловський

Президент КНР Сі Цзіньпін заявив про повну перемогу над крайньою бідністю в Китаї. Вважається, що за останні вісім років близько 100 млн людей в країні подолали цю межу.

Про це повідомляє Reuters.

"Завдяки спільним зусиллям Комуністичної партії Китаю та китайського народу ми здобули повну перемогу в боротьбі з бідністю. Злидні в регіональному масштабі подолані", - сказав глава держави.

З категорії бідних, за словами Сі Цзіньпіна, вийшли 832 повіти і 128 сіл. З 2013 року країна інвестувала в відповідні зміни 246 млрд доларів.

Наголошується, що в травні 2020 році в Пекіні на Всекитайській зборах народних представників присутні підтвердили, що незважаючи на пандемію COVID-19 у країні вдалося завершити побудову "суспільства середньої заможності".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден назвав Китай "найсерйознішим конкурентом". У той же час американський лідер пообіцяв працювати з Китаєм, "коли це буде в американських інтересах".

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