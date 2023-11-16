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Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що не вторгнеться на Тайвань найближчими роками, - ЗМІ

Фото: Сі Цзіньпін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як зазначає видання  з посиланням на чиновника США, Сі Цзіньпінь заявив під час переговорів з Байденом, що Китай найближчими роками немає військових планів щодо Тайваню.

За словами американського співрозмовника, Сі Цзіньпін сказав, що сподівається на "мирне возз'єднання" Китаю з Тайванем. При цьому китайський лідер окреслив умови, за яких може бути використана сила. Він наголосив, що доля острова є найбільшою загрозою для американо-китайських відносин.

Байден своєю чергою зазначив, що США підтримують мир та стабільність у регіоні. На його думку, цього можна досягти збереженням статус-кво та змушуючи Китай поважати вибори на Тайвані.

Конфлікт між США та Китаєм

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент США та лідер Китаю зустрілися у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Лідери провели зустріч в історичній резиденції Філолі, яка тривала близько чотирьох годин.

Після переговорів Байден заявив, що досі вважає Сі Цзіньпіна диктатором, у Китаї обурилися такій заяві американського президента.

Детальніше про те, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна - у матеріалі РБК-Україна.

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