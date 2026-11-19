Він закликав до всеосяжної заборони та повної ліквідації ядерної зброї, назвавши її "мечем Дамокла", що висить над людством.

"Ядерну війну не можна розвʼязувати і її неможливо виграти", - підкреслив Сі Цзіньпін.

Він закликав три великі держави зробити все можливе, щоб запобігти ядерній війні, дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та підтримувати глобальну стратегічну стабільність.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, у Китаї стартувала тристороння зустріч Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і російського диктатора.