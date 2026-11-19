Он призвал к всеобъемлющему запрету и полной ликвидации ядерного оружия, назвав его "мечом Дамокла", который висит над человечеством.

"Ядерную войну нельзя развязывать и ее невозможно выиграть", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал три больших государства сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в Китае стартовала трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора.