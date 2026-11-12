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Сі Цзіньпін закликав до "мирного возз'єднання" Тайваню з Китаєм: у Тайбеї відповіли

13:06 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сі Цзіньпін, глава КНР (Getty Images)

Китай і Тайвань можуть мирно "возз'єднатися" - Пекін готовий розпочати офіційні переговори з цього приводу.

Про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайський лідер почав стверджувати, що врегулювання тайванського питання залишається "непохитною історичною місією" Комуністичної партії КНР.

За його словами, Пекін і надалі дотримуватиметься курсу на "мирне возз'єднання" та реалізацію принципу "одна країна - дві системи".

Також Сі Цзіньпін публічно висловив готовність до переговорів із Тайванем за умови дотримання "принципу єдиного Китаю".

Що важливо розуміти, ця позиція Пекіна передбачає, що обидва береги Тайванської протоки належать до однієї країни.

"Хвилю історії не можна зупинити. Повне возз'єднання батьківщини має бути здійснене, і воно, безсумнівно, буде здійснене", - акцентував Сі.

Крім того, Сі закликав усіх китайців, зокрема жителів Тайваню, об'єднатися для протидії "сепаратистським" силам, які виступають за незалежність острова. Він також наголосив на необхідності спільно працювати над мирним розвитком відносин.

Водночас тайванська влада відкинула позицію Пекіна. У Раді з питань відносин із материковим Китаєм наголосили, що ні уряд, ні населення острова не приймають концепцію "одна країна - дві системи", оскільки вона може означати підпорядкування авторитарному режиму Комуністичної партії Китаю.

"Що стосується формулювання про об'єднання Тайваню, то воно майже не відрізняється від того, що було раніше", - заявив журналістам речник ради Лян Вень-цзе.

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КитайСі ЦзіньпінТайвань