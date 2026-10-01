ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Китай відкладає вторгнення на Тайвань з кількох причин, - Reuters

10:36 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Китай відкладає вторгнення на Тайвань з кількох причин, - Reuters Фото: Сі Цзіньпін, глава КНР (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Представники американської влади вважають імовірність початку війни між Китаєм і Тайванем до 2028 року вкрай низькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попри те, що очільник КНР Сі Цзіньпін наказав своїй армії підготуватися до можливого силового встановлення контролю над островом у 2027 році, це навряд чи станеться.

За словами американських посадовців, на плани Пекіна впливають одразу кілька факторів. Один із ключових - затримка з досягненням необхідного рівня військової готовності через антикорупційну кампанію Комуністичної партії.

Ще одна важлива причина - намір КНР спершу дочекатися результатів президентських виборів на Тайвані у 2028 році.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, в Пекіні розраховують, що після виборів до влади на острові може прийти політична сила, яка буде більш прихильною до встановлення контролю Китаю над Тайванем.

У США схиляються до думки, що збереження влади Демократичною прогресивною партією та її четвертий поспіль термін можуть підштовхнути Пекін до розгляду силового сценарію у 2028 році або пізніше.

Що також важливо розуміти, додатковим фактором напруженості може стати переобрання чинного президента Тайваню Лай Цзін-де.

"Якщо це станеться, я думаю, 2028 рік буде досить напруженим", - заявив журналістам один з американських чиновників.

На рішення глави КНР також можуть вплинути президентські вибори у США, які відбудуться у 2028 році. Інсайдери озвучили припущення, що Сі Цзіньпін може захотіти дочекатися їхніх результатів.

Водночас серед американських посадовців немає єдиної думки щодо того, наскільки значущим є цей фактор для Пекіна.

Наразі влада США дійшла висновку, що Китай уважно проаналізував досвід воєн в Україні та Ірані. Імовірно, Пекін вирішить діяти максимально швидко у разі початку війни, щоб уникнути тривалих бойових дій.

Раніше РБК-Україна писало, що китайська влада розкрила власний план щодо завершення російсько-української війни.

Окрім того, стало відомо, КНР неочікувано змінила закон про мобілізацію вперше за 16 років.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Китай Сі Цзіньпін Тайвань
Новини
Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США, - Axios
Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США, - Axios
Аналітика
Знеструмлення, дешевий імпорт та 140 мільярдів на заміну: CEO "Євроформату" про кризу ліфтів в Україні
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Знеструмлення, дешевий імпорт та 140 мільярдів на заміну: CEO "Євроформату" про кризу ліфтів в Україні