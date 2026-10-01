Китай відкладає вторгнення на Тайвань з кількох причин, - Reuters

Представники американської влади вважають імовірність початку війни між Китаєм і Тайванем до 2028 року вкрай низькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Попри те, що очільник КНР Сі Цзіньпін наказав своїй армії підготуватися до можливого силового встановлення контролю над островом у 2027 році, це навряд чи станеться.

За словами американських посадовців, на плани Пекіна впливають одразу кілька факторів. Один із ключових - затримка з досягненням необхідного рівня військової готовності через антикорупційну кампанію Комуністичної партії.

Ще одна важлива причина - намір КНР спершу дочекатися результатів президентських виборів на Тайвані у 2028 році.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, в Пекіні розраховують, що після виборів до влади на острові може прийти політична сила, яка буде більш прихильною до встановлення контролю Китаю над Тайванем.

У США схиляються до думки, що збереження влади Демократичною прогресивною партією та її четвертий поспіль термін можуть підштовхнути Пекін до розгляду силового сценарію у 2028 році або пізніше.

Що також важливо розуміти, додатковим фактором напруженості може стати переобрання чинного президента Тайваню Лай Цзін-де.

"Якщо це станеться, я думаю, 2028 рік буде досить напруженим", - заявив журналістам один з американських чиновників.

На рішення глави КНР також можуть вплинути президентські вибори у США, які відбудуться у 2028 році. Інсайдери озвучили припущення, що Сі Цзіньпін може захотіти дочекатися їхніх результатів.

Водночас серед американських посадовців немає єдиної думки щодо того, наскільки значущим є цей фактор для Пекіна.

Наразі влада США дійшла висновку, що Китай уважно проаналізував досвід воєн в Україні та Ірані. Імовірно, Пекін вирішить діяти максимально швидко у разі початку війни, щоб уникнути тривалих бойових дій.