Китай відкладає вторгнення на Тайвань з кількох причин, - Reuters
Представники американської влади вважають імовірність початку війни між Китаєм і Тайванем до 2028 року вкрай низькою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Попри те, що очільник КНР Сі Цзіньпін наказав своїй армії підготуватися до можливого силового встановлення контролю над островом у 2027 році, це навряд чи станеться.
За словами американських посадовців, на плани Пекіна впливають одразу кілька факторів. Один із ключових - затримка з досягненням необхідного рівня військової готовності через антикорупційну кампанію Комуністичної партії.
Ще одна важлива причина - намір КНР спершу дочекатися результатів президентських виборів на Тайвані у 2028 році.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, в Пекіні розраховують, що після виборів до влади на острові може прийти політична сила, яка буде більш прихильною до встановлення контролю Китаю над Тайванем.
У США схиляються до думки, що збереження влади Демократичною прогресивною партією та її четвертий поспіль термін можуть підштовхнути Пекін до розгляду силового сценарію у 2028 році або пізніше.
Що також важливо розуміти, додатковим фактором напруженості може стати переобрання чинного президента Тайваню Лай Цзін-де.
"Якщо це станеться, я думаю, 2028 рік буде досить напруженим", - заявив журналістам один з американських чиновників.
На рішення глави КНР також можуть вплинути президентські вибори у США, які відбудуться у 2028 році. Інсайдери озвучили припущення, що Сі Цзіньпін може захотіти дочекатися їхніх результатів.
Водночас серед американських посадовців немає єдиної думки щодо того, наскільки значущим є цей фактор для Пекіна.
Наразі влада США дійшла висновку, що Китай уважно проаналізував досвід воєн в Україні та Ірані. Імовірно, Пекін вирішить діяти максимально швидко у разі початку війни, щоб уникнути тривалих бойових дій.
Раніше РБК-Україна писало, що китайська влада розкрила власний план щодо завершення російсько-української війни.
Окрім того, стало відомо, КНР неочікувано змінила закон про мобілізацію вперше за 16 років.