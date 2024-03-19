Сі Цзіньпін вперше з часів пандемії відвідає Францію, - Politico

У публікації зазначається, що візит Сі співпаде з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Таким чином Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на війну в Україні.

Водночас, пише Politico, настрій у Франції, скоріш за все, буде іншим порівняно з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між країнами.

"Він буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", - зазначило анонімне джерело видання.

За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях.

"Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі", - додає Politico.

Джерела видання зазначили, що цей меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку цього місяця, де він обговорював майбутнє України. Тоді МЗС Китаю офіційно заявило, що Лі Хуей пообіцяв "підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".

У публікації також нагадали, що зустріч Сі та Макрона в Парижі відбудеться через рік після того, як французький президент відвідав Пекін і Гуанчжоу.

Очікується, що цього року Макрон знову відвідає Китай, але офіційного підтвердження з боку Єлисейського палацу наразі немає.

Китай пропонує завершення війни

Минулого року президент Китаю Сі Цзіньпін представив своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника з цих питань - ним став екс-посол Китаю в Росії Лі Хуей.

Після призначення спецпредставник з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ "дипломатичних" зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна "формула миру". Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.

У березні спецпредставник Китаю відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне розпочалося 2 березня.

Китайський дипломат уже побував в Україні, а також відвідав Брюссель та Польщу. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

Китай може бойкотувати мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.