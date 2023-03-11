ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сі Цзіньпін висунув кандидатуру нового прем'єра Китаю: хто ним стане

Новость на русском →
Пекін, Субота 11 березня 2023 05:03
Сі Цзіньпін висунув кандидатуру нового прем'єра Китаю: хто ним стане Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (flickr.com/ennler)
Автор: Константин Широкун

Лідер Китаю Сі Цзіньпін висунув кандидатуру Лі Цяна на пост прем'єр-міністра під час засідання китайського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лі, колишній голова Комуністичної партії Шанхая, замінить Лі Кецяна, який іде у відставку після відбуття двох п'ятирічних термінів.

63-річний Лі Цян - близький соратник Сі, який обіймав посаду начальника його штабу з 2004 по 2007 рік, коли Сі був секретарем партії провінції Чжецзян на сході Китаю.

Перед Лі Цяном, якого багато хто вважає прагматичним і дружелюбним до бізнесу, постає складне завдання — зміцнити нерівномірне відновлення економіки Китаю після трьох років стримування COVID-19, слабкої довіри серед споживачів та приватного сектору.

Він вступить на посаду на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Заходом, у тому числі дій США щодо блокування доступу Китаю до ключових технологій.

Лі дебютує на міжнародній арені у понеділок під час традиційної сесії питань та відповідей прем'єр-міністра зі ЗМІ після закінчення парламентської сесії.

Оновлено (6:03)

Депутати Всекитайських зборів народних представників затвердили призначення члена постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю Лі Цяна прем'єром Держради.

Всекитайські збори народних представників також призначили заступниками голови Центральної військової ради генералів Чжан Юся та Хе Вейдуна.

Раніше повідомлялося, що вчора, 10 березня, депутати Всекитайських зборів народних представників втретє обрали головою Китаю Сі Цзіньпіна.

Також стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін стежить за війною Росії проти України на тлі своїх планів щодо Тайваню. Він є найпильнішим спостерігачем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Си Цзиньпинь
NEWS
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації