Си Цзиньпин выдвинул кандидатуру нового премьера Китая: кто им станет

Лидер Китая Си Цзиньпин выдвинул кандидатуру Ли Цяна на пост премьер-министра во время заседания китайского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ли, бывший глава Коммунистической партии Шанхая, заменит Ли Кэцяна, который уходит в отставку после отбытия двух пятилетних сроков.

63-летний Ли Цян — близкий соратник Си, занимавший должность начальника его штаба с 2004 по 2007 год, когда Си был секретарем партии провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Перед Ли Цяном, которого многие считают прагматичным и дружелюбным к бизнесу, стоит сложная задача — укрепить неравномерное восстановление экономики Китая после трех лет сдерживания COVID-19, слабого доверия среди потребителей и частного сектора.

Он вступит в должность на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом, в том числе действий США по блокированию доступа Китая к ключевым технологиям.

Ли дебютирует на международной арене в понедельник во время традиционной сессии вопросов и ответов премьер-министра со СМИ после окончания парламентской сессии.