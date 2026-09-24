Сі Цзіньпін відновив панда-дипломатію: який подарунок чекає Трампа

Китай відправив до США двох панд. Вже днями вони прибудуть до зоопарку в Атланті.
Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє РБК-Україна.
"У мене є гарна новина. За кілька днів дві панди - Пін Пін і Фучуань - прибудуть до свого нового дому в зоопарку Атланти та познайомляться з американцями", - повідомив китайський лідер у Білому домі.
Він додав, що велика панда завжди була "символом дружби між китайцями та американцями".
За повідомленнями китайських ЗМІ, Фучуань означає "подвійне благословення", а Пін Пін перекладається як "мир, мир".
Пекін десятиліттями застосовує великих панд як інструмент "дипломатії". Така практика отримала назву "панда-дипломатія". Спершу Китай дарував біло-чорних ведмедів іншим країнам, а з 1984 почав здавати їх в оренду.
Панди стали символом американсько-китайської дружби у 1972 році, коли Пекін подарував ведмедів Національному зоопарку у Вашингтоні. Цей жест передував нормалізації двосторонніх відносин. Згодом Пекін позичив панд й іншим американським зоопаркам.
Як правило, коли між США та Китаєм починається напруга, - Пекін забирає панд додому. А коли країни доходять згоди - ведмедів повертають до США. Так, наприклад, сталося у жовтні 2025 року, коли до Китаю повернулися останні три панди з Вашингтонського зоопарку.
Сьогодні зоопарк Атланти залишається єдиним в США зоопарком з пандами.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін прилетів до США вперше за понад 10 років. Водночас він став першим китайським лідером, який двічі відвідував США за своє правління. Сьогодні Трамп приймає Сі Цзіньпіна у Білому домі. РБК-Україна зібрало перші подробиці в окремому матеріалі.