Сі Цзіньпін сподівається на посилення співпраці з Росією на тлі нових санкцій Заходу

Глава Китаю Сі Цзіньпін хоче вивести співпрацю з Росією на більш високий рівень після того, як "Велика сімка" запровадила нові антиросійські санкції.

Про це заявив сам Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia .

Лідер КНР провів зустріч з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

"Я сподіваюся, що обидві країни (Китай та Росія - ред.) продовжать використовувати переваги свого тісного співробітництва, перспективи та імпульс для подальшого просування в різних галузях та виведення його на більш високий рівень", - заявив Сі Цзіньпін за підсумками зустрічі.

За словами глави КНР, Росія та Китай, які у 2022 році домовилися про партнерство "без обмежень", повинні "продовжувати твердо підтримувати один одного в питаннях, що стосуються наших спільних основних інтересів", та активізувати співпрацю в таких міжнародних організаціях, включаючи ООН та G20 .

При цьому прем'єр країни-агресора заявив про те, що співпраця між Китаєм та Росією зараз нібито перебуває на "безпрецедентно високому рівні".

Санкції G7 проти Росії

Країни "Великої сімки" під час саміту, що відбувся минулого тижня, домовилися про нові антиросійські обмеження.

Зокрема, санкції спрямовані на те, щоб не дати Росії можливість оминати вже введені обмеження.

Також лідери G7 погодилися працювати разом над відстеженням російських алмазів, але поки що не стали вводити пряму заборону на торгівлю дорогоцінним камінням.