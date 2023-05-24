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Си Цзиньпин надеется на усиление сотрудничества с Россией на фоне новых санкций Запада

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Среда 24 мая 2023 15:46
Си Цзиньпин надеется на усиление сотрудничества с Россией на фоне новых санкций Запада Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Китая Си Цзиньпин хочет вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень после того, как "Большая семерка" ввела новые антироссийские санкции.

Об этом заявил сам Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Лидер КНР провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Я надеюсь, что обе страны (Китай и Россия - ред.) продолжат использовать преимущества своего тесного сотрудничества, перспективы и импульс для дальнейшего продвижения в различных областях и вывода его на более высокий уровень", - заявил Си Цзиньпин по итогам встречи.

По словам главы КНР, Россия и Китай, которые в 2022 году договорились о партнерстве "без ограничений", должны "продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся наших общих основных интересов", и активизировать сотрудничество в таких международных организациях, включая ООН и G20.

При этом премьер страны-агрессора заявил о том, что сотрудничество между Китаем и Россией сейчас якобы находится на "беспрецедентно высоком уровне".

Санкции G7 против России

Страны "Большой семерки" в ходе саммита, который состоялся на прошлой неделе, договорились о новых антироссийских ограничениях.

В частности, санкции направлены на то, чтобы не дать России возможность обходить уже введенные ограничения.

Также лидеры G7 согласились работать вместе над отслеживанием российских алмазов, но пока не стали вводить прямой запрет на торговлю драгоценными камнями.

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