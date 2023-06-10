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Сі Цзіньпін "схвалив" африканську ініціативу щодо досягнення миру в Україні

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Луцьк, Субота 10 червня 2023 06:40
Сі Цзіньпін "схвалив" африканську ініціативу щодо досягнення миру в Україні Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (flickr.com/ennler)
Автор: Константин Широкун

Голова Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом ПАР Сирілом Рамофосою "схвалив" ініціативу африканських країн щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Китаю.

"Добре, що пан президент та лідери відповідних африканських країн сформували мирну делегацію для відвідування Росії та України", - заявив Сі Цзіньпін.

Повідомляється, що лідер Китаю також висловив сподівання, що миролюбні країни, які відстоюють справедливість, зможуть переконати в необхідності миру і сприяти переговорам.

Голова Китаю вважає, що є надія на створення сприятливих умов для врегулювання війни. Рамофоса, зі свого боку, підтримав мирну ініціативу Китаю. Він висловив сподівання, що сторони "відновлять переговори якнайшвидше".

Мирні ініціативи

Декілька країн, які нібито займають нейтральну позицію у війні РФ проти України, висунули ініціативи для досягнення мирного врегулювання. Серед них – Китай, Бразилії та деякі африканські країни. Більшість цих пропозицій включають компромісні умови з боку України.

Однак Україна відхиляє такі пропозиції та наполягає на своїй власній формулі світу. Згідно з нею, російські збройні сили мають повністю залишити українську територію, а Захід має надати гарантії безпеки в галузі радіації, ядерної енергетики, продовольства та енергетики.

Пізніше стало відомо, що президенти Африканських країн відвідають Київ та Москву, щоб обговорити африканську мирну ініціативу. Вони проведуть зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

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