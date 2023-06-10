Си Цзиньпин "одобрил" африканскую инициативу по достижению мира в Украине

Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой "одобрил" инициативу африканских стран по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая.

"Хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины", - заявил Си Цзиньпин.

Сообщается, что лидер Китая также выразил надежду, что миролюбивые и отстаивающие справедливость страны смогут убедить в необходимости мира и способствовать переговорам.

Председатель Китая считает, что есть надежда на создание сторонами благоприятных условий для урегулирования войны. Рамофоса со своей стороны поддержал мирную инициативу Китая. Он выразил надежду на то, что стороны "возобновят переговоры как можно скорее".

Мирные инициативы

Несколько стран, которые, якобы занимают нейтральную позицию в войне РФ против Украины, выдвинули инициативы для достижения мирного урегулирования. Среди них – Китай, Бразилии и некоторые африканские страны. Большинство этих предложений включают компромиссные условия со стороны Украины.

Однако Украина отклоняет такие предложения и настаивает на своей собственной формуле мира. Согласно ей, российские вооруженные силы должны полностью покинуть украинскую территорию, а Запад должен предоставить гарантии безопасности в области радиации, ядерной энергетики, продовольствия и энергетики.