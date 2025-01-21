Сі Цзіньпін провів відеодзвінок із Путіним

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів відеодзвінок з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили співпрацю Росії та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа.новини".
Під час розмови Путін і Сі обговорили розвиток російсько-китайського партнерства та стратегічну взаємодію. Також Путін заявив, що спільна робота Росії та Китаю об'єктивно відіграє важливу стабілізуючу роль у міжнародних справах.
"Ми координуємо наші кроки і на інших багатосторонніх майданчиках - в Організації Об'єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, "Групі двадцяти", АТЕС. Спільно виступаємо за побудову більш справедливого багатополярного світопорядку, ведемо роботу в інтересах забезпечення неподільної безпеки на євразійському просторі та у світі загалом", - заявив Путін.
Варто нагадати, що у 2023 році Сі Цзіньпін та Путін домовилися про "поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва", та заявили, що відносини між Китаєм та РФ вступають "в нову еру".
Путін та Сі періодично відвідували один до одного після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов розповів, що голова КНР планує відвідати РФ у 2025 році.
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